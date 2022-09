Delhi Traffic Advisory: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का अलर्ट, आज भूलकर भी इन रास्तों पर जानें की न करें गलती

Delhi Traffic Advisory: अगर आप भी रोजाना शाम को इंडिया गेट घूमने जाते है तो यह खबर आपके काम की है. दिल्ली के इंडिया गेट स्थित सी-हेक्सागन पर गुरुवार को सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन होगा. इस कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों के साथ काफी संख्या में लोगों के पहुंचने की सभांवना है, जिसे ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने आसपास के सभी क्षेत्रों में गुरुवार शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक आम वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी लोगों से अपील कर कहा है कि वह गुरुवार को इंडिया गेट और इसके आसपास के क्षेत्रों में जानें से बचें. अगर किसी जरूरी काम से जाना पड़े तो सार्वजनिक वाहन से जाएं.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि इस कार्यक्रम के बाद यहां भारी संख्या में लोग सेंट्रल विस्टा घूमने के लिए आ सकते है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की हैं कि वो अपने पर्सनल वाहन की जगह सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें. साथ ही कुछ मार्गों में जानें से बचें.

The inauguration of Central Vista under #AmritMahotsav on Sept 08, 2022 shall witness huge participation particularly by children who would enjoy and witness the grand event.#DelhiTrafficPolice has made special arrangements for the convenience of public.#DelhiTrafficAdvisory pic.twitter.com/P1H7zvXh8Y

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 6, 2022