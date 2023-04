Bank Holiday in May 2023: अप्रैल के बाद मई महीने में भी है छुट्टियों की भरमार, जानें कितने दिन बंद रहेंगे बैंक

Bank Holiday in May 2023: वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने के खत्म होने में बस 3 दिन ही बचें हैं, इसके बाद नए महीने की शुरुआत होगी. मई महीने की शुरुआत के पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने बैंक हॉलीडे की लिस्ट जारी कर दी है. बैंक सभी की जिंदगी का जरूरी हिस्सा है, पैसों के लेन देन, चेक सहित कई अन्य कामों के लिए बैंक जाना पड़ता है. मई महीने में अगर आप भी अपने किसी जरूरी काम के लिए बैंक जाना चाहते हैं तो एक बार मई महीने में छुट्टियों की लिस्ट (Bank Holiday in May 2023) जरूर देख लें.

मई महीने में 12 दिन बंद रहेंगे बंद

अप्रैल महीने की तरह ही मई महीने में भी त्योहार, जयंती और शनिवार-रविवार मिलाकर कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे. इसमें कुछ छुट्टियां केवल कुछ राज्यों के लिए ही मान्य होंगी.

मई में छुट्टियों की लिस्ट (Bank Holiday in May 2023)

1 मई 2023- महाराष्ट्र दिवस/मई दिवस के कारण बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना और त्रिवेंद्रम में बैंक बंद.

5 मई 2023- बुद्ध पूर्णिमा के कारण अगरतला, आइजोल, बेलापुर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक बंद.

7 मई 2023- रविवार के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

9 मई 2023- रवींद्रनाथ टैगोर जयंती के कारण कोलकाता में बैंक बंद रहेंगे.

13 मई 2023- महीने का दूसरा शनिवार, पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

14 मई 2023- रविवार के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

16 मई 2023- राज्य दिवस के कारण सिक्किम में बैंक बंद रहेंगे .

21 मई 2023- रविवार के कारण बैंकों में साप्ताहिक अवकाश.

22 मई 2023- महाराणा प्रताप जयंती के कारण शिमला में बैंक बंद रहेंगे.

24 मई 2023- त्रिपुरा में बैंक काजी नजरुल इस्लाम जयंती के कारण बैंक बंद रहेंगे.

27 मई 2023- महीने का चौथा शनिवार, पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

28 मई 2023- रविवार के कारण पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

बैंक बंद होने पर ऐसे कर सकते हैं जरूरी काम

बैंक बंद होने की वजह से आपको जरूरी काम के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, ऐसे में आप मोबाइल या नेट बैंकिंग के जरिए अपने जरूरी काम निपटा सकते हैं. कैश निकालने के लिए आप ATM का इस्तेमाल कर सकते हैं.