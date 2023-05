CBSE: रिजल्ट के बाद नई तारीखों की घोषणा, लोकसभा चुनाव से पहले होंगे 10th, 12th के एग्जाम

CBSE Board Exam 2024 Date: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 10वीं और 12वीं के नतीजों के ऐलान के साथ ही अगले साल होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट का ऐलान भी कर दिया है. अगले साल बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी 2024 से शुरू होंगी.

परीक्षा नियंत्रक ने दी जानकारी

परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने इस बात की जानकारी दी कि अगले साल भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी, 2024 से शुरू होंगी. शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक कैलेंडर में तालमेल बैठाने और छात्रों को प्रवेश परीक्षा की तैयारी की सुविधा प्रदान करने के लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा पहले करने का निर्णय लिया है. बता दें कि इस साल भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से आयोजित की गई थीं.

शिक्षा मंत्री ने दी बधाई

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने CBSE की 10वीं और 12वीं परीक्षा में सफल होने वाली सभी छात्रों को बधाई दी. साथ ही उम्मीदों पर खरे नहीं उतरने वाले छात्रों को भी इससे सीखकर आगे बढ़ने का संदेश दिया.

All those friends who fell short of their expectations, I implore them to embrace this as an opportunity to learn, grow and come back stronger.

The journey doesn’t end here-rise up and keep pushing forward until you succeed.

— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) May 12, 2023