Haryanvi Singer Dead: 12 दिनों से लापता हरियाणवी सिंगर का मिला शव, 2 आरोपी गिरफ्तार

Haryanvi Singer Dead: हरियाणवी सिंगर उर्फ दिव्या 11 मई से लापता थी, लेकिन अब हरियाणा के रोहतक जिले में हाईवे के निकट हरियाणवी सिंगर का शव मिला है. दिव्या के परिवार वालों ने उसे आखिरी बार 11 मई को ही देखा था और इसके तीन दिन बाद उन्होंने अपहरण का मामला दर्ज करवाया था. परिवार के लोगों ने संगीता के अपहरण और हत्या का आरोप उसके साथ काम करने वाले 2 लड़कों पर लगाया है.

परिवार वालों से मिली जानकारी के मुताबिक संगीता एक म्‍यूजिक वीडियो की शूटिंग के सिलसिले में रोहित नामक युवक के साथ भिवानी गई थी. उस दौरान एक पास के होटल में वो रोहित के साथ खाना खाते हुए वह CCTV कैमरे में दिखाई दे रही थी. इसी के साथ महम पुलिस SI विकास ने बताया कि हमें कल शाम भैनी भैरों गांव में बरसाती नाले के पास एक क्षत-विक्षत शव मिला, इसकी पहचान नहीं हो सकी.

Haryana | We received a mutilated body last evening near Bhaini Bhairon village;it couldn't be identified... later, we found that an FIR u/s 365 IPC was filed in the matter at Jaffarpur PS,Delhi. Body identified to be of a Sangeeta (Haryanvi singer): SI Vikas, Meham Police pic.twitter.com/mBIV0QmAXj

— ANI (@ANI) May 23, 2022