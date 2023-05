WHO Guideline: चीनी की जगह अगर इस्तेमाल कर रहे हैं Sugar Free प्रोडक्ट तो खतरा अभी बाकी है मेरे दोस्त

WHO New Guideline: रिसर्च के मुताबिक वजन घटाने और लाइफ स्टाइल वाली बीमारियों को काबू करने में Non Sugar Sweeteners या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स न केवल बेकार साबित हो रहे हैं, बल्कि हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं.