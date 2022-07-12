Delhi-NCR Haryana Live Updates 12th july: दिल्लीवासियों को लगेगा महंगाई का ''करंट''!
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- 12 जुलाई के लाइव अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए दिनभर जुड़े रहें हमारे साथ, यह लाइव पेज 24 घंटे उपलब्ध है.
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दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट को मंजूरी दें दी है, राजधानी के अलग-अलग इलाकों में 2 से 6% की होगी. कीमतों में बढ़ोतरी BSES यमुना इलाके में 6%, BSES राजधानी में 4% और TPDDL के इलाकों में 2% बिजली बिल पर लगेगा अतिरिक्त PPAC 31 अगस्त तक यह आर्डर प्रभाव में रहेगा. वही, इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जो जनता का रिलीफ है वह कायम रहेगा. जो फ्री बिजली मिलती है वो जारी रहेगी. 201 से 400 यूनिट तक हाफ बिजली रेट जारी रहेगा. इसका असर जनता पर नहीं पड़ेगा.
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