Delhi Election 2025: नई दिल्ली में जोड़े जा रहे 10% नए वोट, आतिशी ने BJP पर लगाया वोट घोटाला का आरोप

Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली है. सोमवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली की वोटर्स लिस्ट जारी है. इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया. सीएम आतिशी ने बीजेपी पर वोट घोटाला का आरोप लगाया है. आतिशी का कहना है कि नई दिल्ली विधानसभा सीटों पर वोटों का घोटाला हो रहा है और नई वोटर लिस्ट से चुनाव के परिणाम में बड़ा बदलाव आ सकता है.

#WATCH | #DelhiElections2025 | CM Atishi says, "...When summary revision was going on - when booth level officers of election commission were going door to door, why they (voters) were not shifted? It's clear that a conspiracy is being going on to cut the votes, in a wrong way...… pic.twitter.com/8aLhI5IkxN

— ANI (@ANI) January 6, 2025