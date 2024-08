Haryana Assembly Election: विधानसभा चुनाव में BJP ने स्वीकार की अपनी हार, इसलिए टालना चाहती है मतदान- भूपेंद्र हुड्डा

Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है. चुनाव आयोग ने हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव का दिन निर्धारित किया, जो कि एक ही चरण में होंगे. इसको लेकर हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है. जिसमें उन्होंने मतदान की तारीख बदलने की मांग की है. इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा वार किया है और उनका कहना है कि बीजेपी ने हार मान ली है.

#WATCH | On Haryana BJP's letter to the Election Commission to postpone the elections, former Haryana CM and Congress leader Bhupinder Singh Hooda says, "Elections have been declared and it has been more than a week since it was declared. This means that they want to postpone the… pic.twitter.com/idvHGqgQaG

— ANI (@ANI) August 24, 2024