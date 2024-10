Haryana News: चुनाव के नतीजों से नाराज कांग्रेस ने EC से की शिकायत, 20 सीट की EVM की जांच की मांग

Haryana Election Result: कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के आश्चर्यजनक परिणाम से जुड़ी शिकायतों के बारे में बुधवार को निर्वाचन आयोग के साथ बैठक की और जांच की मांग की. मुख्य विपक्षी दल के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से यह आग्रह भी किया कि उन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) को जांच पूरी होने तक सील करके सुरक्षित रखा जाए, जिनको लेकर सवाल उठे हैं.

#WATCH | After meeting the ECI officials, Congress leader Pawan Khera says "We met the Election Commission officials and presented the documents of 7 Assembly constituencies...Their reaction as usual was a good smile and a good cup of tea but we need more. Complaints from 13 more… pic.twitter.com/qP7yEhJNPS

— ANI (@ANI) October 9, 2024