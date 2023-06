Wrestlers protest: सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार, अनुराग ठाकुर ने रेसलर्स को भेजा बुलावा

Wrestlers Protest: बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान पिछले काफी वक्त से आंदोलन कर रहे थे. लंबे समय के बाद सरकार पहलवानों से बातचीत के लिए तैयार हो गई है. इस बात की जानकारी केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है. खेल मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि ''सरकार पहलवानों से उनके मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है. मैंने एक बार फिर पहलवानों को इसके लिए आमंत्रित किया है.'' इससे पहले 3 जून को पहलवानों और उनके कोचों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी.

इस मुलाकात के बाद ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गृह मंत्री ने मुद्दे को हल करने का आश्वासन दिया था. तो वहीं, पहलवानों ने बैठक में कहा था कि महिला उम्मीदवार WFI अध्यक्ष पद संभाले और बृजभूषण सिंह के परिवार का कोई भी सदस्य WFI में न हो. इसके साथ ही पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर भी अड़े थे. बैठक में कोई हल न निकलने के बाद, अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को चर्चा के लिए बुलावा भेजा है.

The government is willing to have a discussion with the wrestlers on their issues.

I have once again invited the wrestlers for the same.

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) June 6, 2023