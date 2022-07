Neeraj Chopra ने एक बार फिर तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड, डायमंड लीग में जीता सिल्वर

Neeraj Chopra New National Record: टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics) में अपनी मेहनत के दम पर गोल्ड मेडल (Gold Medal) अपने नाम करने वाले नीरज चोपड़ा (Neeraj Chopra) ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया है. इन दिनों स्वीडन (Sweden) की राजधानी स्टॉकहोम में चल रही स्टॉकहोम डायमंड लीग (Stockholm Diamond League) में नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया है.

बता दें कि इस प्रतियोगिता के भाला फेंक इवेंट में दूसरे स्थान हासिल किया है. इस दौरान नीरज चोपड़ा ने 89.94 मीटर तक भाला फेंककर नया नेशलन रिकॉर्ड बनाया. हालांकि वो 90 मीटर के निशान तक नहीं पहुंच पाए. 24 साल नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम डायमंड लीग (Stockholm Diamond League) में 89.94 मीटर के शानदार थ्रो के साथ शुरुआत की थी.

Olympic gold medallist Neeraj Chopra set a new national record with a throw of 89.94m as he finished 2nd at Stockholm Diamond League

Neeraj's meet record was broken by Peters Anderson with a throw of 90.31m, as per Sports Authority of India

(Source: Chopra's Twitter handle) pic.twitter.com/fLRPrtjdHE

— ANI (@ANI) June 30, 2022