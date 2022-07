100 रुपये के 'क्यूट चार्ज' से यात्रियों का माथा चकराया, इंडिगो ने बढ़े किराये का मतलब समझाया

नई दिल्ली : हाल ही में इंडिगो एयरलाइन ने बिना किसी पूर्व सूचना के अपनी टिकट के किराये में 100 रुपये की बढ़ोतरी कर दी. टिकट में इस चार्ज के आगे CUTE चार्ज लिखा देखकर यात्री भी नहीं समझ पाए कि आखिर 100 रुपये उनसे किस मद में लिए गए. सोशल मीडिया पर जब लोगों ने इस क्यूट चार्ज पर कमेंट शुरू कर दिए तो लोगों के गुस्सा को शांत करने के लिए एयरलाइन ने ट्वीट कर इस बारे में सफाई दी.

ट्विटर पर टिकट की तस्वीरें पोस्ट कर सोशल मीडिया यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट करने शुरू का दिए. इनमें से कुछ ने इस चार्ज के बारे में जागरूक करने की कोशिश की तो कुछ ने मीम्स बनाए. शांतनू नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया- मुझे पता है कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ मैं क्यूट होता जा रहा हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इंडिगो इसके लिए मुझसे पैसे लेने लगेगा.

I know I’m getting cuter with age but never thought ⁦@IndiGo6E⁩ would start charging me for it. pic.twitter.com/L7p9I3VfKX — Shantanu (@shantanub) July 10, 2022

वहीं सिमरन वालिया ने लिखा- सिर्फ ऐसे एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से ही मैं इंडिगो मैं फ्लाइट बुक नहीं करती. इस चार्ज के साथ तो मुझसे 20 हजार रुपये लिए जाएंगे. जो किराये से बहुत ज्यादा होगा. जब सोशल मीडिया पर ज्यादा खींचतान मचने लगी तो इस चार्ज को लेकर इंडिगो की तरफ से सफाई दी गई. एयरलाइन ने एक ट्वीट कर जवाब दिया.

Only because of these new charges in Indigo, I don't book flights... It would be 20K for me.... More expensive than the flight fare itself. pic.twitter.com/RlV3IFiApc — Simran Waliya (@simran_waliya) July 10, 2022

कृपया जान लें कि CUTE चार्ज कुछ ऐसे चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर ही लगाया जाता है, जहां कॉमन यूजर टर्मिनल इक्विपमेंट (CUTE) सेवाएं उपलब्ध हैं. हमें आपको सेवा देकर बहुत खुशी होगी.

Ms. Waliya, please know that the CUTE charges are levied at select airports for the usage of Common User Terminal Equipment (CUTE) services. You may visit https://t.co/anjh8jarWV to know more. (1/2) — IndiGo (@IndiGo6E) July 10, 2022

CUTE चार्ज एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लगाया जाता है. इसके तहत एयरपोर्ट पर मेटल डिटेक्टिंग मशीन, एस्केलेटर्स और दूसरे इक्विपमेंट्स के यूज के लिए फीस ली जाती है. हालांकि, एयरलाइन के इस जवाब के बाद भी लोगों के रिएक्शन बंद नहीं हुए. किसी ने कहा कि एयरलाइन को अब सांस लेने के भी पैसे लेने चाहिए. किसी ने लिखा- कि वो खुशी-खुशी क्यूट चार्ज के तौर पर 100 रुपये दे देगा, क्योंकि उसे क्यूट कहा जाएगा.

