Bharat Jodo Yatra में नजर आया राहुल गांधी का अलग अंदाज, 'डॉग लवर' बन जीता दिल

Bharat Jodo Yatra: हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन है. आज राहुल गांधी की यात्रा करनाल के कोहंड से लगभग 2 घंटे की देरी से शुरू हुई. इस दौरान कड़ाके की ठंड में भी कार्यकर्ताओं का उत्साह नजर आया. वहीं यात्रा में राहुल गांधी का डॉग लव भी देखने को मिला.

बसताड़ा टोल प्लाजा पर यात्रा का टी ब्रेक हुआ, इस दौरान राहुल गांधी कड़ाके की ठंड में ढ़ाबे पर चाय की चुस्कियां लेते नजर आए. भारत जोड़ो यात्रा में शामिल बॉक्सर विजेंद्र सिंह भी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की तरह आधी बाजू की टीशर्ट पहने दिखे.

यात्रा के दौरान राहुल गांधी का डॉग लव

भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का डॉग लव भी देखने को मिला, वो पुलिस के स्मार्ट डॉग को पकड़कर चलते नजर आए.

Congress MP Rahul Gandhi walks with a dog during Bharat Jodo Yatra as it marches ahead in Haryana's Karnal

