फिल्म नहीं इस बार सलमान ने हरियाली चैलेंज से जीता फैंस का दिल, बोले- आप भी निभाएं जिम्मेदारी

नई दिल्ली/हैदराबाद: बॉलीवुड के 'भाईजान' इन दिनों हैदराबाद में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने इससे समय निकालकर ग्रीन इंडिया चैलेंज 5.0 (Green India Challenge 5.0) में हिस्सा लिया. सलमान खान ने रामोजी फिल्म सिटी में पौधारोपण किया. उन्होंने रामोजी फिल्म सिटी के एडवेंचर कैंपस में पौधा लगाया. इसकी जानकारी खुद सलमान ने ट्वीट करके दी. सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस से भी पौधा लगाने और पर्यावरण बचाने की अपील की है.

सलमान खान ने ट्वीट कर फैंस से अपील की कि ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लीजिये ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सके. बॉलीवुड के भाईजान फिल्मसिटी में पर्यावरण से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. साथ ही फिल्म सिटी में पौधा भी लगाया. सलमान खान राज्यसभा सांसद जोगीनापल्ली संतोष कुमार द्वारा किए गए 'ग्रीन इंडिया चैलेंज' के तहत रामोजी फिल्म सिटी में पौधे लगाने पहुंचे थे.

इस दौरान उन्होंने कहा, 'सभी को को पौधारोपण कार्यक्रम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बड़े पेड़ होने तक पौधों की पर्याप्त देखभाल भी करनी चाहिए. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्राकृतिक आपदाओं, भारी बारिश और बाढ़ के कारण मानव क्षति बहुत अधिक है. मानव हानि को रोकने का एकमात्र उपाय बड़े पैमाने पर पौधारोपण को बढ़ावा देना है.'

I have accepted #GreenindiaChallenge from @MPsantoshtrs garu and I have planted saplings at Ramoji Film City . I request all my fans to perticapate in this challenge to control global warming… pic.twitter.com/JXND8Gk4VY

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) June 22, 2022