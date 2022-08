लाल किले पर झंडा फहराने में PM मोदी की मदद करने वाली महिला अफसर कौन है?

Independence Day 2022: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 9वीं बार लाल किले में तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया. सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम के बीच आयोजित स्वतंत्रता दिवस के इस भव्य कार्यक्रम का गवाह सारा देश बना. इस बीच पीएम मोदी के पहनावे और भाषण के बीच एक और खास बात रही, जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं. पीएम मोदी की तिरंगा फहराने में मदद करने वाली महिला ऑफिसर कौन है?

स्क्वाड्रन लीडर सुनीता यादव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहायता के लिए ध्वाजारोहण स्थल पर स्क्वाड्रन लीडर सुनीता यादव मौजूद थीं, जिन्होंने पीएम मोदी की ध्वज फहराने में मदद की. स्क्वाड्रन लीडर वायुसेना में एक बड़ा पद होता है, जिनका चयन पीएम मोदी की सहायता के लिए किया गया था.

Delhi | PM Narendra Modi hoists the National Flag at Red Fort on the 76th Independence Day pic.twitter.com/3tzFBvWuOe

— ANI (@ANI) August 15, 2022