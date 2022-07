शादी से पहले ही BJP नेता ने भेज दिया भगवंत मान को तोहफा, जानिए क्या दिया गिफ्ट?

नई दिल्ली: पंजाब के सीएम भवगंत मान (Bhagwant Mann Wedding Gurpreet Kaur) आज अपनी दूसरी शादी की वजह से चर्चा में हैं. वह डॉ. गुरप्रीत कौर (Who Is Gurpreet Kaur) से शादी करने वाले हैं. शादी पंजाब के मोहाली में सादगी भरे माहौल में होगी. भगवंत मान की शादी की खबरें जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुई, उनको बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया. इस बीच दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) महफिल लूट ले गए. उन्होंने शादी से पहले पंजाब सीएम भगवंत मान को तोहफा भेज दिया है.

तोहफे के रूप में उन्होंने गुलदस्ता भेजा है. बीजेपी नेता बग्गा ने ट्विटर पर 568 रुपये के ऑर्डर का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसे उन्होंने भगवंत मान को ऑनलाइन भेजा है. उन्होंने कहा कि भगवंत मान की शादी पर मैंने उन्हें फूलों का एक गुलदस्ता ऑर्डर किया. साथ में लिखा कि भगवंत मान जी को उनकी शादी पर फूल और शुभकामनाएं संदेश भेजा. आपको बता दें कि तेजिंदर पाल सिंह ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. उन्होंने कभी भगवंत मान को कॉमेडियन सीएम भी कहा था.

Sent flowers and Best wishes message to @BhagwantMann ji on his wedding. pic.twitter.com/70tGsHWqEX

— Tajinder Pal Singh Bagga (@TajinderBagga) July 6, 2022