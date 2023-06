TS Singh Deo: विधानसभा चुनाव से पहले टीएस सिंहदेव बने छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम

TS Singh Deo Deputy CM of Chhattisgarh: विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ (CG News) की सबसे बड़ी खबर चुनाव से पहले सामने आई है. टीएस सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम बनाया गया है. बता दें कि एसएससी में बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे के घर गए और वहां इन तीनों की बैठक हुई. इस बैठक के बाद भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव की एक तस्वीर सामने आई है.जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं.माना जा रहा है कि इस बैठक में दोनों नेताओं के बीच के कथित मनमुटाव को सुलझाने की कोशिश की गई होगी.इस लिहाज से दोनों नेताओं की मुस्कान के राजनीतिक मायने हैं.

INC President Sh. Mallikarjun @kharge ji has approved the proposal for appointment of Sh. TS Singh Deo @TS_SinghDeo ji as the Deputy Chief Minister of Chhattisgarh.

He is a loyal Congress leader and an able administrator. The state will benefit greatly from his services as…

— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) June 28, 2023