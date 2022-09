शैलेंद्र सिंह ठाकुर/बिलासपुर:जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.चोरी के शक में युवक से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है.आरोपी बेल्ट से एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहा है. घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोक नगर की है. मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है और कार्रवाई कर रही है.

चोरी का आरोप लगाते हुए अश्लील गाली-गलौज की

दरअसल सरकंडा क्षेत्र (Sarkanda area) में रहने वाले प्रदीप साहू (Pradeep Sahu) ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह बीते 31 अगस्त की सुबह करीब 9 बजे अपने घर में था तो चांटीडीह के रामायण चौक निवासी मनोज वर्मा (Manoj Verma resident of Ramayana Chowk) और उसका भाई भरत वर्मा घर के पास आए और उसे बुलाकर अपने साथ रामायण चौक के पास सुनसान गली में ले गए.फिर घर में चोरी करने के लिए घुसने का आरोप लगाते हुए अश्लील गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए, अपने पास रखे रबर का पट्टा,लाठी,ईंट के टुकडे़ और हाथ मुक्के से मारपीट की. साथ ही मारपीट के दौरान आरोपियों ने मोबाईल से वीडियो बनाया था और इसे वाट्सएप ग्रुप पर वायरल किया.

बता दें कि सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल (Video of this incident viral on social media) होने के बाद आरोपी सदमे में थे. इधर मारपीट से प्रदीप के बाएं हाथ, पीठ,दोनों जांघों, गर्दन व कमर में चोटें आई हैं.घायल युवक की रिपोर्ट पर सरकण्डा पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई कर रही है.

पुलिस जांच में जुटी है:राजेंद्र जायसवाल

मारपीट की घटना को लेकर एडिशनल एसपी बिलासपुर राजेंद्र जायसवाल (Additional SP Bilaspur Rajendra Jaiswal) ने कहा कि मारपीट का एक वीडियो सामने आया है. युवक को बेल्ट से बेरहमी से पीटा गया है. चोरी की आशंका पर युवक की पिटाई कर दी गई. घटना सरकंडा थाना क्षेत्र के अशोक नगर की है.मामले में पुलिस ने 2 आरोपितों को किया गिरफ्तार और पुलिस जांच में जुटी है.