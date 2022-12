CG News: हेलमेट पहकर पूर्व मंत्री ने जनसभा को किया संबोधित, इस चीज का किया विरोध

हितेश शर्मा/दुर्ग : अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव (Chhattisgarh Assembly Elections 2023) हैं और इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में लगी हुई है. बीजेपी इन दिनों दुर्ग जिले में 'कांग्रेस हटाओ छत्तीसगढ़ बचाओ' नारे के साथ रैलियां और जनसभाएं कर रही है. जिसमें कांग्रेस को जमकर भाजपा के नेता आड़े हाथों लेते हुए राज्य सरकार और शहरों की सरकारों पर बरस रहे हैं. आज इसी कड़ी में दुर्ग के पुराना बस स्टैंड में बीजेपी की आम सभा हुई.

हेलमेट पहन कर पहुंचे पूर्व मंत्री

बता दें कि आम सभा में पूर्व मंत्री और कुरूद से विधायक अजय चंद्राकर (Former Minister and MLA from Kurud Ajay Chandrakar) आज हेलमेट पहन कर पहुंचे. BJP विधायक ने आज राज्य की कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा तो वहीं कल उनके मंच पर हुए पथराव पर भी उन्होंने पुलिस वालों को भी आड़े हाथों लिया.

जय चंद्राकर ने व्यक्त की नाराजगी

आपको बता दें कि कल देर शाम सुपेला के गदा चौक में अजय चंद्राकर की सभा में अचानक पत्थरबाजी (Sudden stone pelting in Ajay Chandrakar's Sabha) होने लगी थी. पत्थर किसने चलाएं और क्यों चलाए ये अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन बड़े-बड़े पत्थर मंच पर नेताओं की टेबल पर आ गिरे. इस घटना में बीजेपी के नेता बाल-बाल बच गए थे.इस घटना के बाद अजय चंद्राकर ने हेलमेट पहनकर स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त की.

पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि दुर्ग जिले की पुलिस सीएम और गृहमंत्री समेत वीआईपी ड्यूटी में लगे रहते हैं. जिसके कारण उन्हें आम जनता की रक्षा करने का समय नहीं मिल पाता. इसलिए अब सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) आम जनता के लिए अलग से पुलिस बल बनाए .