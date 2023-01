CG Conversion Case : धर्मांतरण गैंग पर बड़ा एक्शन! मामले में पादरी समेत 14 गिरफ्तार

संजीत यादव/जशपुर: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों में पिछले दिनों धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर काफी विवाद (controversy regarding the issue of conversion) हुआ है. दोनों ही राज्यों के हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. अब छत्तीसगढ़ के जशपुर में पुलिस ने धर्मांतरण गैंग पर बड़ा एक्शन लिया है. दरअसल, जिले में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक पूरा मामला बगीचा थाना क्षेत्र के सामरबहार गांव का है.

पुलिस को मिली थी शिकायत

बता दें कि बगीचा पुलिस (Bagicha Police) को शिकायत मिली थी कि आरोपियों द्वारा चंगाई के नाम पर गांव के लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है. जिसके बाद शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच करने मौके पर पहुंच गई.जांच के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर बगीचा पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लेते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. गिरफ्तार किए गए 12 आरोपी सरगुजा जिले के हैं,जबकि 2 लोग स्थानीय हैं.शांति भंग करने के आरोप में पुलिस इन्हे गिरफ्तार कर जेल भेजा है.

14 लोगों को हिरासत में लिया गया

मामले को लेकर जशपुर पुलिस अधीक्षक (Jashpur Superintendent of Police) ने बताया कि बगीचा थाना क्षेत्र के सामरबहार गांव में एक हिन्दू के घर में ईसाई समुदाय के लोग नाच गान और पूजा पाठ कर रहे थे.जिसकी सूचना मिलने पर बगीचा पुलिस के साथ बगीचा तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और मामले में जांच की तो पाया गया कि हिन्दू घर में ईसाई समुदाय के लोगों द्वारा नाच गान किया जा रहा है. जिसमें एक पास्टर (ईसाई समाज का पुजारी) सहित 14 लोग को हिरासत में लिया गया और उन्हें जेल दाखिल कर दिया गया.