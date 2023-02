CG Crime: 2 बच्चों के बाप ने आदिवासी नाबालिग का किया रेप, पीड़िता की तबीयत बिगड़ने के बाद हुआ ये खुलासा

सतीश तंबोली/कवर्धा: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कवर्धा जिले (News of Kawardha district) से एक मामला सामने आया जिसमें 2 बच्चे के बाप ने एक आदिवासी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसका बलात्कार (rape of tribal girl in cg) किया है.बता दें कि लड़की की तबीयत बिगड़ी तब इस चीज का खुलासा हुआ कि वह 2 महीने की गर्भवती थी. जिसके बाद लड़की के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस में की और पुलिस की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

दरअसल, कवर्धा जिले में एक बार फिर 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. हालांकि राहत की बात यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बता दें कि सिटी कोतवाली के एक गांव का मामला है,जहां नाबालिग पीड़िता की तबियत बिगड़ने पर उनके परिजन अस्पताल ले गए तब दुष्कर्म होने का खुलासा हुआ.

पीड़िता दो माह की गर्भवती निकली

मामले में पुलिस की माने तो पीड़िता जब अस्पताल गई तब नाबालिग की दो माह की गर्भवती (minor two months pregnant)निकली. जिसके बाद परिजनों ने सिटी कोतवाली में मामला दर्ज कराया.मामले की गंभीरता को देख पुलिस तत्काल हरकत में आई और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को ग्राम बिठली से गिरफ्तार किया.

आरोपी शादीशुदा और दो बच्चों का बाप

बताया जा रहा है कि आरोपी नंदकुमार साहू (accused Nandkumar Sahu) पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं. उसके बाद भी उसने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 376 और पॉक्सो एक्ट (accused Nandkumar Sahu) के तहत मामला दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया है.