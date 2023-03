Amritpal Support: CG में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थन में रैली, पंजाब सरकार का पुतला फूंका

Rally in support of Amritpal in CG:रायपुर छत्तीसगढ़ सिख समाज ने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थन में रायपुर में रैली निकाली.