Digvijay Singh Got Angry: Rahul Gandhi के बाद दिग्विजय सिंह भी पत्रकार पर भड़के, उम्र के सवाल पर आया गुस्सा

प्रियांशु यादव/ग्वालियर: कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के पूर्व लोकसभा सांसद (former Lok Sabha MP from Wayanad) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अयोग्य घोषित (disqualification of former Congress President) करने के बाद से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह हमलावर मोड में है. पार्टी द्वारा भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है और जगह-जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं. इसी बीच कल एक पत्रकार के सवाल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भड़क गए थे और आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह भी ग्वालियर में पत्रकारों के सवालों पर गर्म हो गए.

उम्र के सवाल पर दिग्विजय भड़क गए

दरअसल, ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भड़क गए. बता दें कि उम्र के सवाल पर दिग्विजय सिंह पत्रकार पर भड़क गए. दिग्विजय सिंह ने पत्रकार को फटकार लगाई. पत्रकार ने दिग्विजय सिंह से मध्य प्रदेश में उम्रदराज कांग्रेस नेताओं के बारे में पूछा था. जिस सवाल पर दिग्विजय सिंह अचानक भड़क गए, उन्होंने बीजेपी नेताओं की उम्र पर भी सवाल उल्टा पत्रकार से किया.

राहुल गांधी अपना आपा खो बैठे

बता दें कि 'मोदी सरनेम' को लेकर मानहानि के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा से अपनी अयोग्यता पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने शनिवार को एक पत्रकार पर अपना आपा खो दिया था. साथ ही कांग्रेस नेता ने उस पर भाजपा के लिए काम करने का आरोप लगाते हुए उसे 'बेहतर पत्रकार' बनने के लिए कहा था. दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने बीजेपी के ओबीसी के अपमान के आरोप पर राहुल से सवाल किया था और इसी सवाल पर राहुल गांधी अपना आपा खो बैठे और पत्रकार से कहा, हवा निकल गई? राहुल गांधी के इस व्यवहार के लिए भारतीय जनता पार्टी और पत्रकार समुदाय के कई सदस्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की. साथ ही मुंबई प्रेस क्लब ने एक बयान जारी कर पत्रकार को "अपमानित" करने के लिए राहुल गांधी की निंदा की है.