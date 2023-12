Amritpal Singh Encounter: पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर अमृतपाल का किया एनकाउंटर, गोलीबारी में एक अफसर भी जख्मी

Gnangster Amritpal Singh Encounter: पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जिसमें गैंगस्टर अमृतपाल सिंह ऊर्फ अमरी का पुलिस ने एनकांउटर कर दिया है. प्रारंभिक जानकारी में ये बात सामने आ रही है, कि अमृतपाल (Amritpal Singh) को दो किलो हेरोइन की बरामदगी के लिए जंडियाला गुरु ले जाया जा रहा था, तभी उसने वहां छिपाई गई पिस्तौल से पुलिस पर गोली चला दी और भागने की कोशिश की. इस दौरान जवाबी कार्रवाई में उसका एनकाउंटर कर दिया है.

जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने कहा कि जवाबी कार्रवाई में आरोपी की मौत हुई है. इस घटना में एक पुलिसवाला भी घायल हुआ है. पुलिस ने बताया कि अमृतपाल पर हत्या, हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोप थे.

VIDEO | Gangster Amritpal Singh (22) killed in an exchange of fire with #Punjab Police while trying to flee in Amritsar's Jandiala Guru area. Two police officials also injured.

"During interrogation, he disclosed that he had hidden 2 Kgs of heroin. We brought him here to recover… pic.twitter.com/ORcaBNO3Ru

— Press Trust of India (@PTI_News) December 20, 2023