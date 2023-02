Bageshwar Dham: MP के छतरपुर में है चर्चित बागेश्वर धाम! बस, ट्रेन और प्लेन से ऐसे पहुंचे

How to Reach Bageshwar Dham: छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम और उसके पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री महाराज की चर्चा पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा हो रही है.वैसे तो बागेश्वर धाम और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को पहले से मध्य प्रदेश के कई जिले के लोग जानते ही थे और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आते थे.हालांकि, पिछले दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के विवादों में आने के चलते उनको पूरा देश जाने लगे और इसीलिए लोगों के मन में इस तरह के सवाल हैं कि बागेश्वर धाम कहां स्थित है? अगर उनको वहां पर जाना है तो ट्रेन का रास्ता कैसे है? वहां का पास का रेलवे स्टेशन कौन सा है तो चलिए आज हम आपको सब के बारे में सब कुछ बताते हैं.

बागेश्वर धाम कहां स्थित है?

बागेश्वर धाम (Where is Bageshwar Dham) मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित (Bageshwar Dham Address) है. बता दें कि बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पन्ना-छतरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH39 से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. वहीं गढ़ा गांव छतरपुर के गंज नामक एक छोटे से शहर से 5 किलोमीटर दूर है.

बस से बागेश्वर धाम

बस (How to reach Bageshwar Dham by Bus) से बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए आपको अपने शहर से छतरपुर जिला या पन्ना जिला आना होगा. फिर आप छतरपुर और पन्ना से गंज जाएं और वहां से गढ़ा गांव में 5 किमी दूर बागेश्वर धाम है.

ट्रेन से बागेश्वर धाम

अगर आप ट्रेन (How to reach Bageshwar Dham by train) से बागेश्वर धाम आना चाहते हैं. यहां पहुंचने के लिए आपको खजुराहो रेलवे स्टेशन या छतरपुर रेलवे स्टेशन आना होगा क्योंकि बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन (Nearest railway station to reach Bageshwar Dham) यहीं हैं. फिर इन स्टेशनों से आप बागेश्वर धाम पहुंचने के लिए बस से आ सकते हैं. साथ ही धाम के लिए कार भी बुक कर सकते हैं.

हवाई मार्ग से बागेश्वर धाम

अगर आप हवाई मार्ग (How to reach Bageshwar Dham by Plane) से बागेश्वर धाम आना चाहते हैं तो यहां आने के लिए आपको नजदीकी एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट जाना होगा. फिर आप बस और कार की मदद से एयरपोर्ट से महज 20 किलोमीटर दूर बागेश्वर धाम पहुंच सकते हैं.

मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों से बागेश्वर धाम की दूरी

भोपाल से बागेश्वर धाम - 365 किमी

इंदौर से बागेश्वर धाम - 556 किमी

ग्वालियर से बागेश्वर धाम - 266 किमी

जबलपुर से बागेश्वर धाम - 292 किमी