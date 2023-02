Bhopal News: भोपाल में तीसरी बार बना रिकॉर्ड, लोक अदालत में हुआ ये गजब का कारनामा

Bhopal Made Record Of Tax Recovery: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दिन में राजस्व वसूली के मामले में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है. यहां लगाई गई लोक अदालत (Lok Adalat) में बकायदारों से 20 करोड़ से भी अधिक (Recovering More Than 20 Crores) का कर जमा कराया गया.