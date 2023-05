वंदे भारत रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इन स्टेशनों पर अब 4 मिनट रुकेगी ट्रेन

Vande Bharat Train: देश की राजधानी को प्रदेश को राजधानी से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी रेलवे ने दी है. कमलापति रेलवे स्टेशन से चलकर दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन तक जाने वाली ये ट्रेन 18 सितंबर से ग्वालियर , झांसी और आगरा में भी रुकेगी. इसे लेकर रेलवे मंत्रालय ने समय सारणी भी जारी कर दी है. जिसके मुताबकि आते और जाते समय 4 मिनट के लिए ये ट्रेन आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर रुकेगी.

18 सितंबर से आगरा कैंट पर रुकेगी

अधिक जानकारी के लिए रेलवे मंत्रालय ने जानकारी दी है कि दिनांक 18 सिंतबर 2023 से गाड़ी संख्या 20171/20172 रानी कमलापति-हजरत निजामुद्दीन वंदेभारत ट्रेन झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट पर रुकने के समय में बदलाव किया गया है.

#WATCH | PM Narendra Modi interacts with school students and train staff on board Bhopal-New Delhi Vande Bharat train at Rani Kamlapati railway station in Bhopal pic.twitter.com/V0MQVg7pvl

