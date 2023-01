MP Politics: BJP के इस नेता ने दी कमलनाथ को चुनौती, कहा- 100 फीसदी छिंदवाड़ा की सीट जीतूंगा

प्रमोद शर्मा/भोपाल: मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections 2023 in Madhya Pradesh) होने हैं और इसको लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं और बीजेपी के एक नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Former Chief Minister Kamal Nath) को चुनौती दी है. पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन (former minister gourishankar bisen) ने छिंदवाड़ा से लोकसभा से चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोकी है. बीजेपी नेता ने कहा है कि मौका मिला 100 फीसदी निकालूंगा छिंदवाड़ा की सीट. साथ ही गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि पार्टी बेटी मौसमी को देगी पार्टी बालाघाट विधानसभा से मौका.

गौरीशंकर बिसेन का कमलनाथ पर वार

कमलनाथ पर निशाना साधते हुए पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि कमलनाथ के चेहरे पर कांग्रेस लड़ी चुनाव तो भाजपा को बड़ा फायदा होगा. गौरतलब है कि बिसेन लगातार छिंदवाड़ा का दौरा कर सामाजिक समीकरण साधने में जुटे हुए है.

बीजेपी नेता के लिए इसलिए चुनौती नहीं होगी आसान

गौरतलब है कि छिंदवाड़ा कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां से कमलनाथ विधायक हैं और बेटे नकुलनाथ सांसद हैं. पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष (Chairman of Backward Classes Commission) और भाजपा के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को यहां से ही चुनौती देना चाहते हैं. हालांकि बीजेपी नेता के लिए ये चुनौती आसान नहीं होगी क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की सातों सीटों पर कांग्रेस ने ही कब्जा किया था. साथ ही साथ छिंदवाड़ा लोकसभा की बात करें तो मोदी लहर यानी 2014 और 2019 में भी बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई.खास बात यह रही कि 2019 में एमपी लोकसभा की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था.