अरुणाचल प्रदेश में सेना का चीता हेलिकॉप्टर क्रैश, एक पायलट शहीद

नई दिल्‍ली: इस वक्त की सबसे दुखद खबर अरुणाचल प्रदेश से आ रही है. जहां भारतीय सेना का चीता हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया है. इस हादसे में 1 पायलट न कर्नल सौरभ यादव की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है. जिनका इलाज गंभीर अवस्था में जारी है.

An Indian Army Cheetah helicopter crashed today near Tawang area in Arunachal Pradesh. One pilot has lost his life in the accident: Army Officials pic.twitter.com/5BErWZzRIH

— ANI (@ANI) October 5, 2022