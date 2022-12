Corona cases in India today: क्या फिर लगेगा लॉकडाउन ? क्या है सरकार के निर्देश और शिवराज सरकार की तैयारी

Corona cases in MP Today: चीन सहित दुनिया के कुछ देशों में एक बार फिर कोरोना (Corona cases in India) के मामले सामने आ रहे हैं. इसी के चलते भारत सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गयी है. इसके लिए सरकार ने तमाम राज्यो को निर्देश (Government Instructions For Covid) जारी किए हैं और लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा है. इसके अलावा सरकार ने यात्रियों के लिए कोरोना की जांच अनिवार्य कर दी है. मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) को भी कोरोना के नए वेरियंट को लेकर ध्यान रखने के लिए निर्देश जारी किया है. इसके बाद से मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Singh) भी सर्तक हो गयी है . हाालंकि कोरोना के नए वैरिएंट के अलर्ट के बीच इस समय एमपी के लिए एक अच्छी ख़बर भी आई है.

मध्य प्रदेश में कोरोना केस

एमपी में पिछले 24 घण्टे में कोरोना का एक भी नया पॉजिटिवकेस नहीं मिला है. प्रदेश के 52 जिलों में एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिलना प्रदेश के लिए राहत की खबर है. इस समय प्रदेश भर में सिर्फ 7 कोरोना के एक्टिव केस दर्ज हैं. सरकार और प्रशासन की तरफ से 24 घण्टे में 100 सैम्पल की जांच की गई थी. बावजूद इसके केंद्र सरकार के भेजे दिशा निर्देश का पालन करवाने के लिए राज्य सरकार एक्टिव मोज में है.

मध्यप्रदेश को क्या निर्देश मिले केन्द्र सरकार ?

केन्द्र सरकार का मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र मिला है, जिसमें कहा गया कि कोरोना के नए वैरियंट की राज्य में जांच बढ़ा दें . इसके लिए राज्य के सभी जिलों के सीएमएचओ को निर्देश भेज दिए गए हैं. अगर राज्य में कोरोना का पॉजिटिव केस मिलता है, तो उसकी जीनोम सीक्वेसिंग करा लिए जाए. कहा गया है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को हम सैंपल भेजेंगे, ताकि कोरोना के नए वैरिएंट का पता चल सके. इसके लिए केन्द्र सरकार ने देश के सभी राज्यों को अलर्ट कर दिया है.

सरकार ने लोगों को मास्क पहनने की दी सलाह

स्वास्थ विभाग ने लोगों को भीड़भाड वाली जगहों पर मास्क पहनकर जाने की सलाह दी हैं. आपको बता दें बीएफ .7 वैरिएंट 18 में से 10 लोगों को संक्रमित करने में सक्षम है . बताया जा रहा है कि बीएफ .7 के भारत में भी चार केस मिल चुके हैं. इससे संक्रमित दो - दो मरीज गुजरात और ओडिशा में मिले हैं. बीएफ .7 को ओमिक्रॉन के वेरिएंट बीए .5 का ही सब वैरिएंट बताया जा रहा है, जिसे लेकर भारत भी अलर्ट मोड पर आ चुका है.

बीएफ .7 वैरिएंट के लक्षण

बीएफ .7 वैरिएंट से श्वसन तंत्र का उपरी हिस्सा प्रभावित हो जाता है. बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना , शरीर में कमजोरी आदि इसके लक्षण हैं. दरअसल पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं आया है और राज्य में एक्टिव केस सात है .प्रदेश में 100 लोगों का सैंपल लिया गया जिसमें एक भी पॉजिटिव नहीं निकला.