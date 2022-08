ग्वालियर: एमपी के ग्‍वाल‍ियर में सायबर क्राइम का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक वकील को ही 2 लाख रुपये की चपत लग गई. एक वकील को फोन पे के कस्टमर केयर के कथित नंबर से 2 लाख रुपये की चपत लगा दी गई. वकील अवधेश सिंह यहां प्रैक्टिस करते हैं. उनका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में खाता है. वह बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए फोन पे का इस्तेमाल करते हैं.

कस्‍टमेयर केयर से क‍िया संपर्क तो लगी चपत

कुछ दिनों से उनका फोन पे नहीं चल रहा था. इस पर उन्होंने बैंक में संपर्क किया. वहां उनसे फोन पे के कस्टमर केयर को संपर्क करने के लिए बताया गया. जब वकील ने कस्टमर केयर का नंबर गूगल से सर्च करके संपर्क किया तो वहां से वकील को एक लिंक भेजी गई. इस लिंक को क्लिक करते हुए अज्ञात ठग ने वकील के मोबाइल को हैक कर लिया और उसके खाते से करीब 2 लाख रुपये न‍िकाल ल‍िए.

बैंक से संपर्क क‍िया तो पुल‍िस के पास जाने की म‍िली सलाह

जैसे ही वकील को अपने मोबाइल में रकम निकाली जाने का आभास हुआ, वैसे ही उन्होंने बैंक में संपर्क किया. तब बैंक ने पुलिस कंप्लेंट करने की सलाह दी गई. उसके बाद वकील ने क्राइम ब्रांच में अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. क्राइम ब्रांच पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पड़ताल शुरू कर दी है.

While looking up anything on the internet is a very convenient option, the results may not always be 100% accurate. Ensure to pick the bank’s number from its official website only. #PehchaanCon and bank safe.#BOBTurns115 #TechSeDilTak #BankofBaroda @AmritMahotsav pic.twitter.com/KibEWiUqbM

— Bank of Baroda (@bankofbaroda) July 18, 2022