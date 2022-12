पूर्व CM कैलाश जोशी के बेटे का बड़ा ऐलान,इस चीज को लेकर मैदान में आने की कही बात

इंदौर/पुष्पेंद्र वैद्य: प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी (Kailash Joshi former Chief Minister of the MP) के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी (former minister deepak joshi) ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा है. बागली क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी का बयान आया है. इसके साथ ही दीपक जोशी ने कलेक्टर पर भी निशाना साधा और कहा कि ऐसा लगता है कि उन्होंने देवास जिले में भ्रष्टाचारियों के लिए काम किया है.

कहीं न कहीं गलती और बेईमानी हो रही है: दीपक जोशी

दीपक जोशी ने कहा कि बागली विधानसभा (Bagli Assembly Seat) पूरे भारत में इसलिए पहचानी जाती है क्योंकि मेरे पिता जी, राजनीति के संत पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कैलाश जोशी जी लगातार 8 बार विपक्ष में रहते हुए चुनाव जीते,क्योंकि वह ईमानदार थे. बागली की जनता हमेशा ईमानदारी के साथ रही है, लेकिन विगत कुछ सालों से बागली भ्रष्टाचार का पर्याय बनता जा रहा है. कहीं न कहीं गलती और बेईमानी हो रही है.

कानून के माध्यम से कोर्ट में भी लड़ूंगा: दीपक जोशी

दीपक जोशी ने इससे पहले देवास के कलेक्टर रहे चन्द्रमौली शुक्ला पर भी आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि मैंने तत्कालीन कलेक्टर चन्द्रमौली शुक्ला को लगातार अवगत कराया, लेकिन शायद वह शासन के या भ्रष्टाचारियों के पिठ्ठू बनकर देवास जिले में काम करते रहे हैं. माननीय गुप्ता जी जो नए कलेक्टर आए हैं ऐसे में वे कुछ कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई नहीं हुई तो मैं मैदान में आऊंगा. नए साल 2023 में जनता की लड़ाई सड़क और कानून के माध्यम से कोर्ट में भी लड़ूंगा.

भ्रष्टाचार करने वालों की जांच होनी चाहिए

पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने ये भ्रष्टाचार किया है.उनकी संपत्तियों से पता चल जाता है कि उन्होंने कितने करोड़ों रुपये के घोटाले को अंज़ाम दिया है. इसलिए मेरा शासन और प्रशासन से फिर से निवेदन है कि इसकी जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.