Bageshwar Dham: देश में बनेगा एक और बागेश्वर धाम, Dhirendra Krishna Shastri ने किया भूमि पूजन

Another Bageshwar Dham Will Be Built:छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम (Bageshwar Dham Chhatarpur) के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Peethadhishwar Dhirendra Krishna Shastri) की बात करें तो उनकी चर्चा इन दिनों पूरे देश में हो रही है. रोजाना कोई ना कोई खबर उनको लेकर सामने आती रहती है. अब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है. बता दें कि धीरेंद्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि देश में एक और बागेश्वर धाम बनेगा और इसके लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भूमि पूजन भी कर दिया.

मुंबई के भिवंडी में हुआ बागेश्वर धाम का भूमि पूजन

दरअसल, धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा मुंबई के भिवंडी में बागेश्वर धाम का भूमि पूजन किया गया. बागेश्वर धाम सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा लिखा गया है, 'पूज्य सरकार द्वारा भिवंडी मुंबई में बागेश्वर धाम मंदिर का भूमिपूजन. पूज्य सरकार के पावन सानिध्य में मुंबई महाराष्ट्र के उद्योगपति और पूज्य सरकार के अतिप्रिय शिष्य श्री रुद्रप्रताप त्रिपाठी ने पूजन अर्चना करके शुभकार्य को संकल्पित किया…इस मंगल कार्यक्रम में सरकार के प्रिय शिष्य श्री मनोज तिवारी जी और श्री रवि राणा जी की गरिमापूर्ण उपस्थिति थी.'

धीरेंद्र शास्त्री का मुंबई में दो दिवसीय कार्यक्रम

छतरपुर के बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का मुंबई में दो दिवसीय कार्यक्रम था. दोनों दिन बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मुंबई से सटे मीरा रोड में विरोधियों को करारा जवाब दिया. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर देश भर में चल रही चर्चा, विरोध और समर्थन से मीरा रोड, भाईदर और मुंबई पुलिस अलर्ट पर नजर आई. इस दौरान भक्तों से उन्होंने कहा कि अंधविश्वास में बिल्कुल न पड़े. ईश्वर की भक्ति करें और उस पर विश्वास रखें. विरोधियों को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि हमको खुद कोई खुजली नहीं हुई है, जिसको खुजली हुई है.वह हमारे पास आएं, मरहम हम लगाएंगे.