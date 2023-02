Bageshwar Dham:देखिए कितने पढ़े हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री? इंटरव्यू में अंग्रेजी समझ नहीं आने पर उड़ा मजाक

Bageshwar Dham Viral: बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री आये दिन चर्चा में बने रहते हैं. उनके धाम में लाखों लोग आते हैं. जिसमें आम लोग से लेकर नेता व अभिनेता सभी शामिल हैं. इनके भक्त इन्हें चमत्कारी संत कहते हैं और कुछ लोग इन पर सवाल उठाते हैं. बता दें कि हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू के बाद ऐसा हुआ कि उनका मजाक बन गया और लोग उनकी पढ़ाई - लिखाई पर सवाल उठाने लगे. आइए जानते हैं क्या हुआ...

उड़ा "धीरेन्द्र शास्त्री का मजाक"

एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री एक टीवी न्यूज एंकर को इंटरव्यू दे रहे हैं और उनकी तारीफ में टीवी एंकर कहता है. "धीरेन्द्र जी बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए ... Thank you very much,you are a good speaker" इस पर धीरेन्द्रशास्त्री ने कहा, "जय सियाराम, सनातन धर्म की जय. इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने थैंक्यू बोल दिया और उन्हें लगा कि इंटरव्यू खत्म हो गया तो उन्होंने अपना हेडफोन निकाला और अपने पास बैठे शख्स से you are a good speaker का मतलब पूछा. इस वीडियो को देखकर लोग उनका मजाक बना रहे हैं कि बाबा को अंग्रेजी नहीं आती है तो कुछ लोग बाबा का सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको संस्कृत तो आती है.

जानें धीरेन्द्र शास्त्री ने कितने की है पढ़ाई

गौरतलब है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें कोई 8वीं पास बता रहा है तो कोई बीए पास हालंकि अभी इस बात की पुष्टी नहीं हो पाई है कि धीरेन्द्रशास्त्री बाबा कितने पढ़े लिखे हैं. बता दें शिक्षा के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री बाबा ने सार्वजनिक रूप से कभी इसकी जानकारी साझा नहीं की है. इसलिए यह कह पाना मुश्किल है कि बाबा कितने पढ़े-लिखे हैं. हालांकि, एक इंटरव्यू के सवालों के जवाब में यह बात सामने आई थी कि ओपन से धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है.