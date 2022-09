Dog Bite First Aid: कुत्ते के काटते ही अपनाएं ये घरेलू उपाय, नहीं फैलेगा जहर

What to do After a Dog Bite:देश के अलग-अलग राज्यों से पिछले दिनों लोगों को कुत्तों ने काटा और उन घटनाओं में ये चीज सामने आई कि कुत्ते किसी पर भी अटैक कर सकते हैं तो अगर आपको या आपके बच्चों को कुत्ता कटता है तो उसके बाद आपको करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे.बता दें कि कुत्ता काटने के बाद आपको तुरंत डॉक्टर के जाने के पास कोशिश करना चाहिए.अगर किसी कारण से आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो आपको कुछ प्राथमिक उपचार अपनाना चाहिए जिससे जहर न फैल पाए जो हम आपको बताते हैं.

पानी और बैक्टीरिया वाले साबुन से धोएं

अगर आपको कुत्ता काटता है तो आप अफेक्टेड एरिया को बैक्टीरिया वाले साबुन के साथ पानी के साथ कई बार धोएं.बता दें कि ऐसा करने से अफेक्टेड एरिया से बैक्टीरिया और जर्म्स गायब हो जाएंगे.

शहद और प्याज का जूस

आप जानते हैं कि शहद और प्याज में कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. ऐसा माना जाता है कि इसके एंटी-एलर्जी गुणों के कारण शहद और प्याज के रस का कॉम्बिनेशन शरीर में कुत्ते के जहर को फैलने से रोकने में मददगार हो सकता है.इसलिए अगर कुत्ता आपको और आपके बच्चे को काटता है तो आपको शहद और प्याज के रस को मिलाकर अफेक्टेड एरिया पर लगाना चाहिए.

अखरोट,प्याज का रस और गिरी का मिक्सर

आप अखरोट,प्याज का रस और गिरी को बराबर मात्रा मिलाकर उसे उस जगह पर लगाइए. जहां पर कुत्ते ने काटा है.साथ ही साथ इसको लगाने के बाद आपको इसमें नमक और शहद का मिक्सर भी उसी एरिया में लगाना है.जहां पर कुत्ते ने अटैक किया था और इसके बाद अफेक्टेड एरिया को कॉटन के कपड़े से बांधे.ऐसा माना जाता है कि इसे लगाने से शरीर में कुत्ते का जहर नहीं फैलता है.

लाल मिर्च

कई लोग इस तरह की भी सलाह देते हैं कि अगर आपको कुत्ता काटता है तो आप अपने शरीर में लाल मिर्च भी लगा सकते हैं.जहां पर कुत्ता काटा है उस जगह पर लाल मिर्च को लगाएं. हालांकि अगर लाल मिर्च लगाने के बाद आपको बहुत ज्यादा जलन होती है तो यह बिल्कुल भी मत करें.बता दें कि लाल मिर्च लगाने से यह फायदा होता कि जहर शरीर में नहीं फैलता.हालांकि यह अलग-अलग शरीर पर अलग-अलग तरीके से काम करता है.इसलिए इस उपचार को आप तभी करें जब आपके पास हमने जो ऊपर जो उपचार बताए हैं, उनकों करने के लिए आपके पास चीजें मौजूद ना हो क्योंकि यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है.

रेबीज का इंजेक्शन जरूर लगाएं

सबसे जरूर इन सभी प्राथमिक उपचारों को करने के बाद आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके आपको रेबीज वाला इंजेक्शन लगाना चाहिए क्योंकि अगर कुत्ते का जहर फैल गया तो यह बहुत ही खतरनाक होता है.यह चीज तो आप भी जानते हैं कि कुत्ते काटने पर जो लोग इंजेक्शन नहीं लगाते हैं उनकी मौत भी हो जाती है.इसलिए कुत्ते काटने पर आपको डॉक्टर के पास तो हर हालत में जाना है और रेबीज के इंजेक्शन भी लगवाना है.