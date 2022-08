Agneepath Recruitment Scheme 2022: MP में अग्निवीरों की भर्ती के लिये ऑनलाइन पंजीयन आज से, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

आकाश द्विवेदी/भोपाल: मध्यप्रदेश के 9 जिलों के लिये सेना में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये कैंडिडेट्स आज से 3 सितम्बर तक कर सकेंगे पंजीयन (army recruitment 2022 apply online date).पंजीयन कराने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती 27 अक्टूबर से 6 नवम्बर, 2022 तक भोपाल के लाल परेड मैदान में होगी.भोपाल, बैतूल, छिन्दवाड़ा, हरदा, नर्मदापुरम, रायसेन, राजगढ़, सीहोर व विदिशा जिलों के पुरूष उम्मीदवारों के लिये अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, क्लर्क, स्टोर-कीपर व ट्रेड्समैन के लिए भर्ती रैली आयोजित की जाएगी.

वहीं अग्निवीर भर्ती योजना (Agneepath Recruitment Scheme 2022) के तहत जबलपुर में 15 से 25 सितंबर तक जबलपुर में मध्यप्रदेश के 14 जिलों अनूपपुर, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, रीवा, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और उमरिया के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अग्निवीर की सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा.

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?

(How to register online for Agneepath Recruitment Scheme 2022) अग्निपथ भर्ती योजना में पंजीयन ऑनलाइन ही होगा.इच्छुक अभ्यर्थी भारतीय सेना की अधिकारिक वेबसाइट http://joinindianarmy.nic.in पर 5 अगस्त से 3 सितम्बर, 2022 तक पंजीयन करा सकते हैं. पंजीकृत अभ्यर्थियों को 7 से 11 सितम्बर तक ई-मेल द्वारा प्रवेश-पत्र भेजे जायेंगे.

अग्निपथ योजना क्या है?

(what is agneepath yojana?) देश की सेना में भर्ती के लिए अब तक की सबसे बड़ी योजना अग्निपथ है. अब इसी योजना के तहत सैनिकों, एयरमैन और सेलर्स की भर्ती की जाएगी. अग्निपथ योजना के तहत 6 महीने की ट्रेनिंग और साढ़े 3 साल की सेवा के बाद 25 फ़ीसदी अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा. साढ़े 17 साल से ऊपर के 12वीं पास युवा अग्निपथ योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे. इस योजना से सेना में कार्यरत जवानों की औसत उम्र भी 32 साल से घटकर 26 साल पर आ जाएगी. सेना में भर्ती होने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका होगा. अग्निपथ योजना के तहत पहले दौर में करीब 46000 अग्नि वीरों को तीनों सेना में भर्ती किया जाएगा.