IND NZ 3rd ODI: इंदौर में न्यूजीलैंड को पस्त कर देगी टीम इंडिया, देखें क्या कहते हैं होल्कर स्टेडियम के आंकड़े

India vs New Zealand 3rd ODI Live: भारत-न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच सीरीज का आखिरी मुकाबला इंदौर के होल्कर स्टेडियम (Holkar Stadium) में खेला जाएगा. तीन वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया (Indian Cricket Team) ने 2-0 से बढ़त हासिल की है. इंडिया, न्यूजीलैंड को क्लीनस्वीप (Clean Sweep) करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. अगर हम होल्कर स्टेडियम पर टीम के प्रदर्शन की बात करें तो काफी बेहतरीन रहा है. इंदौर में भारत ने अब तक खेल सभी पांच मुकाबले जीते हैं.

होल्कर स्टेडिय के रिकॉर्ड

इंदौर के होल्कर स्टेडियम की बात करें तो यहां पर भारतीय टीम ने अभी तक कुल पांच मुकाबले खेले और सभी जीते हैं. यहां पर यहां भारत ने वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले खेली है. जिसमें अजेय रही है. पहला मुकाबला इस स्टेडियम पर साल 2006 में खेला था. जिसमें टीम इंडिया ने इंग्लैंड की टीम को छ: विकेट से मात दी थी.

MP News: बिजली संविदा-नियमित कर्मियों की हड़ताल, बन सकती है ब्लैक आउट की स्थिति

5 साल पर इस पिच पर उतरेगी इंडिया

- साल 2008 में इंडिया इसी मैदान इंग्लैंड के खिलाफ उतरी थी. इस मैच को 54 रन से जीतने में कामयाबी हासिल की

- साल 2011 में टीम इंडिया का मुकाबला वेस्टइंडीज से हुआ, भारतीय टीम ने फिर से 153 रनों जीत दर्ज की.

- साल 2015 में भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से हुआ और टीम इंडिया ने इस मैच को 22 रन से जीता.

- आखिरी बार टीम इंडिया यहां साल 2017 में खेलने के लिए उतरी थी, तब ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से पराजित किया था.

- साल 2017 के बाद इंडिया अब 5 साल बाद यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतर रही है

न्यूजीलैंड के लिए होल्कर की पिच नई

इस स्टेडियम पर न्यूजीलैंड टीम अपना पहला मुकाबला खेलने जा रही है. इस मैच के पहले के आंकड़ों को देंखे तो भारतीय टीम अभी तक यहां पर अजेय रही है. इसके अलावा सीरीज के शुरूआती दो मैच जीतकर टीम इंडिया उत्साह से लबरेज है. पिछले मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने मैच को एक तरफा बना दिया था. ऐसे में होल्कर स्टेडियम पर भी टीम इंडिया के जीत के दावे किए जा रहें है.

ये भी पढ़ें: बागेश्वर धाम के पं. धीरेंद्र शास्त्री के भाई को मिली जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज

इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन (India playing XI)

ईशान किशन, रोहित शर्मा, रजत पाटीदार, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शाहबाज अहमद, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, उमरान मलिक और मोहम्मद सिराज

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन (new zealand playing XI)

फिन एलेन, डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, डेरेल मिचेल, टॉम लाथम (कप्तान और विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सेंटनर, हेनरी शिपली/डग ब्रेसवेल, लॉकी फर्ग्यूसन/जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर