IND vs AUS indore test: इंदौर में लंच से पहले सिमटी इंडिया की पारी, ऑस्ट्रेलिया का भी गिरा 1 विकेट

IND vs AUS indore test: भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चल रही बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) का तीसरा टेस्ट इंदौर में खेला जा रहा है. टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी. कप्तान रोहित शर्मा का ये फैसला काफी उल्टा पड़ गया औऱ टीम इंडिया लंच से पहले ही महज 109 रन बनाकर ऑल आउट हो गई है. टीम इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा रन विराट कोहली ने 22 रन के तौर पर बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 21 रन जोड़े.

