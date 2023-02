अश्विन और जडेजा के पंजे में फंसी ऑस्ट्रेलिया, भारत ने पारी और 132 रन से जीता पहला टेस्ट

IND vs AUS match: टीम इंडिया ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (border gavaskar trophy) का पहले मुकाबला पारी और 132 रनों से तीसरे दिन ही जीत लिया है. इसी के साथ चार मैचों में भारत सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. नागपुर के जमथा क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को हावी ही नहीं होने दिया और महज 91 रनों पर ऑलआउट कर दिया. बता दें कि भारत की पहली पारी 400 रनों पर खत्म हुई थी.

A pacer's delight! @MdShami11 uproots the stumps to get Nathan Lyon out as #TeamIndia are just one wicket away from victory in Nagpur

Follow the match https://t.co/SwTGoyHfZx…#TeamIndia | #INDvAUS | @mastercardindia pic.twitter.com/ptFxk6ZIlc

— BCCI (@BCCI) February 11, 2023