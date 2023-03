India vs Australia Indore Test: इंदौर टेस्ट ढाई दिन में खत्म,अब WTC फाइनल में कैसे पहुंचेगा भारत? जानिए

IND vs AUS 3rd Test: इंदौर (indore) टेस्ट मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. इस मैच में मिली हार से भारत का टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (World Championship final) में पहुंचने का रास्ता थोड़ा कठिन हो गया है. अब उसे हर हाल में टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए अगला अहमदाबाद टेस्ट मैच (ahmedabad test match) जीतना होगा. वहीं अगर सीरीज का चौथा का मैच ड्रॉ होता है तो उसे न्यूजीलैंड और श्रीलंका के टेस्ट मैच पर निर्भर रहना होगा.

चौथा टेस्ट मैच जीते तो बन सकती है जगह

यदि भारतीय टीम WTC फाइनल में पहुंचना चाहती है तो उसे भारत और ऑस्ट्रेलिया सीरीज का चौथा मैच जीतना होगा. ऐसा होने पर भारतीय टीम दूसरे नंबर पर आ जाएगी और भारत का फाइनल में पहुंच जाएगी. जबकि ऑस्ट्रेलिया पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है. यदि भारतीय टीम चौथा मैच हारती है तो उसे न्यूजीलैंड और श्रीलंका के टेस्ट मैच सीरीज पर निर्भर रहना होगा. इसके लिए भारत चाहेगा की न्यूजीलैंड टीम श्रीलंका को टेस्ट सीरीज मैच में हरा दें. ऐसा नहीं होता है तो न्यूजीलैंड श्रीलंका को एक टेस्ट मैच हरा दें या टेस्ट सीरीज ड्रा हो जाएं. ऐसी स्थिति बनने पर भारत फाइनल में पहुंच जाएंगा.

