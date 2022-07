जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या, हमलावर गिरफ्तार

जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई है. शिंजो आबे पश्चिमी जापान के नारा शहर में भाषण दे रहे थे, इस दौरान उनपर हमला हुआ. उनके सीने में गोली लगी है. Former Prime Minister Shinzo Abe has been shot in the city of Nara, reports Japan's NHK.