MP News: मारपीट-हवाई फायरिंग के आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने शहर में निकाला जुलूस

नितिन चावरे/कटनी: मध्य प्रदेश के कटनी (Katni News) जिले में मारपीट और हवा में फायरिंग करने वाले आरोपियों को पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया है. ताकि वे दोबारा इस तरह की हरकत करने के बारे में न सोचेंगे. दरअसल, कटनी के कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुई मारपीट और हवाई फायरिंग करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आज तीनों ही आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के लिए पैदल ही निकल पड़ी. शहर के मुख्य मार्गों से तीनों आरोपियों का पैदल जुलूस (police took out a procession of the accused) निकाला गया.बता दें कि इन आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं.

आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की थी



मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने बताया कि रामनवमी के दूसरे दिन देर रात आरोपी मोनू ठाकुर, शिशिर ठाकुर और शुभम भट्टी ने भट्टा मोहल्ला में रहने वाले गणेश निषाद के साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की थी और इलाके में दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर करते हुए मौके से फरार हो गए थे.

गंभीर रूप से घायल हो गया था गणेश निषाद

बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते मारपीट में गणेश निषाद गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस के मुताबिक आरोपी मोनू ठाकुर, शुभम भट्टी और शिशिर ठाकुर भट्टा मोहल्ला के रहने वाले हैं. मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने तीनों आरोपियों मोनू ठाकुर, शिशिर ठाकुर और शुभम भट्टी का कोतवाली थाने से मिशन चौक तक पैदल जुलूस निकाला.

सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपियों को अरेस्ट किया गया

बता दें कि इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था. इसी वीडियो के आधार पर तीनों आरोपियों को पुलिस अरेस्ट कर लिया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है.