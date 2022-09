World River Day: विश्व नदी दिवस पर जानिए एमपी को क्यों कहा जाता है नदियों का मायका ?

Why Madhya Pradesh is called the mother of rivers? मध्य प्रदेश में नर्मदा,ताप्ती, चंबल जैसी कई नदियां हैं जो लंबी दूरी तक बहती हैं.इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है.