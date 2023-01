Lal Kitab Upay: आर्थिक तंगी हो या गृह कलह, लाल किताब के इस उपाय से दूर होगी हर समस्या

Lal Kitab Miraculous Upay In Hindi: ज्योतिष शास्त्र में लाल किताब का विशेष महत्व है. इसमें परंपरागतऔर स्थानीय अनुभवों पर आधारित कई ऐसे चमत्कारी उपाय बताए गए हैं, जिसे अपनाने से आप सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं. लाल किताब के उपाय (lal kitab upay) करने में बहुत आसान होते हैं. लेकिन इसका प्रभाव बहुत जल्द ही देखने को मिलता है. ऐसे में यदि आप अपने लाइफ में पारिवारिक कलह (family discord) या आर्थिक तंगी से परेशान (troubled by financial crisis) हैं तो आज हम आपको लाल किताब के कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं, जिसे करने से आपके ये सभी संकट दूर हो जाएंगे.

धन संबंधित समस्या दूर करने के लिए

यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और धन का आवग नहीं हो रहा है तो शुक्रवार के दिन 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का खीर का प्रसाद खिलाएं. इस उपाय को लगातार 21 शुक्रवार तक करें. ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी.

यदि आपके पास धन का आवग हो रहा है. किंतु उसी अनुरूप खर्च भी हो जा रहा है, जिसके चलते आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप रात को सोने से पहले अपने सिरहाने तांबे के पात्र में जल और लाल चंदन डालकर रखें. अगले दिन सुबह उठने के बाद इसे तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें. इस उपाय को लगातार 11 दिन करने से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा.

पारिवारिक कलह दूर करने के उपाय

यदि आपके परिवार में आए दिन विवाद होता रहता है, जिसके चलते आप हमेशा तनाव में रहते हैं तो रात में सोने से पहले एक कपूर का टूकड़ा देसी घाय के घी में डुबोकर पीतल के बर्तन में जलाएं. इस उपाय को लगातार 21 दिन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और परिवार के बीच आपसी प्रेम भाव बढ़ता है.

लड़ाई-झगड़े से छुटकारा पाने के उपाय

यदि आपके फैमिली में हमेशा तनाव का माहौल रहता है और छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ाई होता रहता है तो परिवार के सभी सदस्य नहाने के पानी में केसर डालकर स्नान करें. साथ जब भी कुछ खाने-पीने बैठे तो कोशिश करें कि सभी लोग एक साथ बैठकर ही ग्रहण करें. ऐसा करने से मन प्रसन्न रहता है और एक दूसरे के बीच चल रहा भ्रम दूर होता है, जिससे आपस में लड़ाई होने की संभावना कम होती है.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और विभिन्न जानकारियों पर आधारित है. zee media इसकी पुष्टि नहीं करता है.)