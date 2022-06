Ranji Trophy Final Live Score: मुंबई की पारी सिमटी, MP के सामने 108 रनों का लक्ष्य

नई दिल्ली: 23 साल बाद मध्यप्रदेश की क्रिकेट टीम रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जीत दर्ज करने की दहलीज पर है. चार दिन के मैच के बाद पांचवां दिन यानी अंतिम दिन का खेल शुरू हो चुका है, मुंबई की दूसरी पारी 269 रन पर सिमट गई है. अब मध्यप्रदेश को जीतने के लिए 107 रनों का छोटा टारगेट मिला है.

That's Lunch on Day 5 of the @Paytm #RanjiTrophy #Final. #MPvMUM

Mumbai post 269 runs on the board in the second innings & lead Madhya Pradesh by 107 runs.

We will be back for the final innings of the summit clash shortly.

Scorecard https://t.co/xwAZ13D0nP pic.twitter.com/7aYC24z03z

— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) June 26, 2022