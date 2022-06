LPG Latest Price: एलपीजी की कीमतों में भारी गिरावट, 135 रुपये सस्ता हुआ सिलेंडर

LPG Price 1 June: जून महीने का पहला दिन आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. देश की प्रमुख गैस कंपनी ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर पर 135 रुपये की की भारी कटौती की है. 19 किलो वाला सिलेंडर 130.50 रुपये से 135 रुपये तक सस्ता हो गया है और इसी तरह से 47.5 किलो वाले सिलेंडर की भी कीमत 327.00 रुपये घटा दी गई है. इसकी नई दरें एक जून से प्रभावी हो गई हैं.

बता दें कि इंडेन का LPG गैस सिलेंडर आज से 135 रुपये सस्ता हो गया है. पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल ने कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में यह कटौती की है, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं मिली है. 14.2 किला वाला घरेलू सिलेंडर न सस्ता हुआ है और न महंगा, मतलब इसका दाम 19 मई के हिसाब से ही मिलेगा.

Prices of 19kg commercial LPG cylinders reduced by Rs 135 per cylinder. It will now cost Rs 2219 in Delhi, in Kolkata it will cost Rs 2322, in Mumbai Rs 2171.50, and in Chennai it will cost Rs 2373.

No change in rates of domestic LPG cylinder. New rates are effective from today pic.twitter.com/4EzRDHQheG

