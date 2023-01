MP News: 5G के नाम पर ठगी शुरू,शिकार बनाने के लिए ऐसा किया जाता है मोबाइल हैक!

रMadhya Pradesh Fraud In The Name of 5G Service:प्रदेश में इंदौर-भोपाल के बाद जियो द्वारा ग्वालियर और जबलपुर में 5जी सेवा शुरू करने के बाद, ठगों ने इससे भी ठगी करने का नया तरीका ढूंढ लिया है तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे ये लोगों को अपना शिकार बनाते हैं.