MP Literacy Rate: मध्य प्रदेश में जबलपुर के लोग हैं सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे! जानिए कहां है सबसे कम साक्षरता?

MP Most and least literate district: भारत का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश एक बहुत ही खास राज्य है. इस कारण मध्यप्रदेश को अजूबा भी कहा जाता है. अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपने सोचा होगा कि राज्य का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है या राज्य के किस जिले में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं प्रदेश के टॉप टेन साक्षर जिलों के बारे में...

कितनी है मध्य प्रदेश में साक्षरता दर

बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार, मध्य प्रदेश में साक्षरता दर में वृद्धि देखी गई थी. नवीनतम जनसंख्या जनगणना के अनुसार प्रदेश की साक्षरता 69.32 प्रतिशत थी. उसमें से पुरुष साक्षरता 78.73 प्रतिशत, जबकि महिला साक्षरता 59.24 प्रतिशत थी.

कौन है सर्वाधिक साक्षर जिला?

2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर है. इसकी कुल साक्षरता दर 81.1% थी. यानी मध्य प्रदेश में जबलपुर के लोग सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे हैं. वहीं जबलपुर के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर का नंबर आता है.जहां साक्षरता दर 80.9 थी.

सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है ?

2011 की जनगणना के अनुसार, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है. इसकी कुल साक्षरता दर 36.1% थी. वहीं अलीराजपुर के बाद मध्यप्रदेश के झाबुआ का नंबर आता है. जहां साक्षरता दर 43.3 थी.

मप्र की साक्षरता दर के बारे में कुछ और तथ्य

-वर्ष 2011 में, मध्य प्रदेश की साक्षरता दर वर्ष 2001 में 63.7% की तुलना में 69.32% थी.

-मध्य प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर 63.94% थी, जबकि शहरी साक्षरता दर 82.85% थी.

-2011 में महिला साक्षरता दर 60.0% थी और मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 80.5% थी.

-मध्यप्रदेश में 2001 - 2011 में, दशक में कुल साक्षरता में 5.6% की वृद्धि हुई थी, जबकि महिला साक्षरता दर में 8.9% की वृद्धि हुई थी.