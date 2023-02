MP Daily Current Affairs February 2023: ये हैं आज के करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन

MP Daily Current Affairs 12 February 2023:आज के समय में सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन है. यह बात आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. कॉन्पिटेटिव एग्जाम वही व्यक्ति क्रेक कर सकता है. जो दिन रात एक कर के पूरी लगन के साथ पढ़ाई करता है क्योंकि आज के समय में पहले के मुकाबले एग्जाम का लेवल बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है. अब करंट अफेयर्स भी बहुत डीप में पूछे जाते हैं. इसलिए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए तो चलिए आपको बताते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस.

1.खेलो इंडिया यूथ गेम्स में एमपी टीम ने 39 गोल्ड, 30 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल कितने मेडल जीते हैं?

उत्तर: 96 मेडल

2..हाल ही में जूडो में प्रदेश के लिए किसने ने 63 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है?

उत्तर: हिमांशी टोकस

3.सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया (On whom was the Seoni district named) था?

उत्तर: सीम का पेड़

4.रातापानी अभयारण्य किस जिले (In which district is Ratapani Sanctuary located) में स्थित है?

उत्तर: रायसेन में

5.माचा लोकनाट्य (Macha folk drama) कहां का है?

उत्तर: मालवा अंचल (Malwa Zone)

6.मध्य प्रदेश में तेजाजी मेला (Tejaji fair is held in Madhya Pradesh) किस जिले में लगता है?

उत्तर: गुना

7.ओरक्षा (Orchha) की स्थापना किसने की थी?

उत्तर: राजा रुद्र प्रताप (King Rudra Pratap)

8.चौसठ योगिनी मंदिर (Chosath Yogini Temple situated) किस जिले में स्थित है?

उत्तर: मुरैना (Morena)

9.पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शनिवार को समापन हुआ, किस राज्य ने 56 स्वर्ण, 55 रजत और 50 कांस्य पदक सहित 161 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया?

उत्तर:महाराष्ट्र

10.आज रविवार को राजस्थान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली-दौसा-लालसोट खंड को कौन राष्ट्र को समर्पित करेगा?

उत्तर: पीएम मोदी