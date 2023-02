MP Daily Current Affairs February 2023: ये हैं आज के करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन

MP Daily Current Affairs 16 February 2023: आज के समय में सरकारी नौकरी पाना कितना कठिन है. यह बात आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. कॉन्पिटेटिव एग्जाम वही व्यक्ति क्रेक कर सकता है. जो दिन रात एक कर के पूरी लगन के साथ पढ़ाई करता है क्योंकि आज के समय में पहले के मुकाबले एग्जाम का लेवल बहुत ही ज्यादा टफ हो गया है. अब करंट अफेयर्स भी बहुत डीप में पूछे जाते हैं. इसलिए आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए तो चलिए आपको बताते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस.

1.केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने आज बुधवार को मप्र के किस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया?

उत्तर: रीवा एयरपोर्ट

2. किसने रीवा शहर से लगे इटौरा में बने माधव राव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम (Madhav Rao Scindia Cricket Stadium) का लोकार्पण किया?

उत्तर:केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया

3.मनसा में बाल कवि बैरागी का जन्म किस जिले में हुआ था, जिनका वास्तविक नाम नंदराम दास बैरागी था?

उत्तर:नीमच

4.कौन सा जिला बाइराइट्स खनिज के उत्‍पादन (state in the production of barytes mineral) में प्रदेश में प्रथम जिला है?

उत्तर:टीकमगढ़

5.किस जिले के मकड़ाई ग्राम में प्रसिद्ध 'मकड़ाई का किला' कहां स्थित है?

उत्तर:हरदा

6.नेवज नदी पर बना मोहनपुरा बांध किस जिले में है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून, 2018 में किया था?

उत्तर:राजगढ़

7.लोदी राजपूतों ने किस जिले में नर्मदा नदी के तट पर प्रसिद्ध लक्ष्मीनारायण मंदिर का निर्माण करवाया था ?

उत्तर:उमरिया

8.आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मेगा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल - आदि महोत्सव का उद्घाटन कौन करेगा?

उत्तर:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

9.मोदी मंत्रिमंडल ने कहां पर सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए शिंकू ला टनल के निर्माण को मंजूरी दी?

उत्तर:लद्दाख

10.कौन सी पुरुष क्रिकेट टीम पहली बार तीनों प्रारूपों में शीर्ष रैंकिंग (Top ranking in all three formats) पर आई है?

उत्तर:भारतीय क्रिकेट टीम